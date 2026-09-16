Карлсон заявил, что приходит в ужас от происходящего на Украине при Зеленском

Карлсон о киевском режиме: это самое ужасное, что происходит Карлсон заявил, что приходит в ужас от происходящего на Украине при Зеленском

Москва16 сен Вести.Ситуация на Украине при главе киевского режима Владимире Зеленском – самое ужасное, что происходит. Об этом в эксклюзивном интервью ИС "Вести" заявил американский журналист Такер Карлсон.

Он признался, что не особо понимает мотивы Зеленского, который при поддержке НАТО и США развязал серьезную войну.

На самом деле я никогда не мечтал о том, что какая-либо страна распалась бы или какая-то нация бы исчезла. Нет, об этом я никогда не мечтал, но очень трудно смотреть, как Зеленскому удастся избежать своей страшной судьбы. И посмотрите, при поддержке НАТО и США он развязал эту войну, и он движим другими интересами. И я на самом деле не понимаю полностью его мотивы. отметил Карлсон

Журналист заявил, что Зеленский отменяет христианство на Украине.

...Частично одна из его задач — это уничтожение христианства в этой стране. Поэтому я очень сожалею об этом... Я не думаю, что среднестатистический украинец хочет всего этого. Но, безусловно, рядовой украинец хотел бы, чтобы было подписано мирное соглашение, но такого не происходит сказал Карлсон

По словам журналиста, глава киевского режима преследует задачу уничтожить население Украины.

Зеленский изменяет законодательство на Украине, позволяя крупным корпорациям закупать и земли, и приобретать в собственность крупные залежи природных ресурсов. И, в общем-то, также завозятся иностранные рабочие на Украину, потому что многие украинцы уже погибли на поле боя. Я думаю, что это самое ужасное, что происходит при моей жизни добавил он

Также Такер Карлсон объяснил, почему президент США Дональд Трамп не прекращает помощь Украине. По его словам, Америка хочет добиться распада России.