Погиб Герой России Грунис, доложивший Путину об освобождении Константиновки Погиб генерал-майор Грунис, доложивший Путину об освобождении Константиновки

Москва16 сен Вести.Погиб Герой России генерал-майор Антон Грунис, докладывавший президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Константиновки в ДНР. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления ВС РФ командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

В своем сообщении в своем канале в MAX он подчеркнул, что генерал-майор ушел героем, выполнившим свой долг.

Гвардии генерал-майор Антон Грунис Грозный, к глубокому сожалению, ушел в мир иной. Ушел героем, выполнившим свой священный долг написал Алаудинов

Он отметил, что Грунис был человеком с непоколебимыми принципами, истинным офицером и патриотом.

Алаудинов выразил соболезнования родным и близким Антона Груниса.

4 июля 2026 года Грунис доложил Путину об освобождении Константиновки. 28 августа 2026 года генерал-майору Грунису было присвоено звание Героя России.

Грунис родился в 1979 году. Участвовал в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии. В ходе спецоперации командовал 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой 3-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.