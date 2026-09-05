Москва5 сен Вести.Владимир Путин наградил орденом Мужества главу фонда "Народный фронт. Все для победы" Анатолия Чернышова посмертно.

Анатолий Чернышов погиб в возрасте 58 лет. Вблизи села Скворцово Симферопольского района Крыма он получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки украинских боевиков. Его доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

С первых дней спецоперации он много помогал фронту, ездил на передовую, был рядом с бойцами и помогал решать их проблемы.

Анатолий Чернышов - человек с неравнодушным сердцем. Он всегда оказывался там, где труднее: более 500 дней, проведенных в зоне специальной военной операции только за несколько последних лет, личное участие в защите Курской земли в самое трудное время. И после этого он отдал всего себя проекту "Все для Победы! - сказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.