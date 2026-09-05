Москва5 сенВести.Исполнительный директор фонда "Народный фронт. Всё для Победы" Анатолий Федорович Чернышов погиб в Крыму в результате воздушной атаки украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения.
Враг нанес удар вблизи села Скворцово.
Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось … Народный фронт скорбит и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Анатолия Федоровичаговорится в сообщении, опубликованном в канале в мессенджере МАХ
Погибшему было 58 лет.
За самоотверженность и преданность своему делу Чернышов посмертно награжден орденом Мужества.