Исполнительный директор "Народного фронта. Всё для Победы" погиб от удара ВСУ

Глава фонда "Народный фронт. Всё для Победы" погиб от удара ВСУ в Крыму Исполнительный директор "Народного фронта. Всё для Победы" погиб от удара ВСУ

Москва5 сен Вести.Исполнительный директор фонда "Народный фронт. Всё для Победы" Анатолий Федорович Чернышов погиб в Крыму в результате воздушной атаки украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения.

Враг нанес удар вблизи села Скворцово.

Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось … Народный фронт скорбит и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Анатолия Федоровича говорится в сообщении, опубликованном в канале в мессенджере МАХ

Погибшему было 58 лет.

За самоотверженность и преданность своему делу Чернышов посмертно награжден орденом Мужества.