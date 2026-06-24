В зоне СВО погиб основатель Федерации армрестлинга Воронежской области Апевалов Президент Федерации армрестлинга Воронежской области Апевалов погиб в зоне СВО

Москва24 июн Вести.Мастер спорта России, основатель и президент Федерации армрестлинга Воронежской области Александр Апевалов погиб в зоне СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр физической культуры и спорта региона Павел Чибисов.

Надежный, правильный, ответственный, всем сердцем преданный родной земле и любимому делу – мы запомним его именно таким написал Чибисов

Он рассказал, что недавно Александр приехал в короткий отпуск и заходил в гости. Они обсуждали планы по развитию федерации и будущую победу над врагом.

Настоящий мужик. Это невосполнимая утрата для всей нашей спортивной семьи подчеркнул министр

Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Апевалова.

По данным ГТРК "Воронеж", спортсмен погиб ночью 17 июня, когда его автомобиль спортсмена атаковал украинский беспилотник.