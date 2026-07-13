Ветеран СВО обратился к Путину с просьбой "идти до конца" Ветеран СВО Бояркин попросил Путина "идти до конца"

Москва13 июл Вести.Ветеран СВО Роман Бояркин попросил президента России Владимира Путина "идти до конца".

Его просьба прозвучала на форуме Народного фронта "Все для Победы!"

У меня такая внутренняя просьба: не останавливаться и идти до конца... Я считаю, что надо нам идти, идти в бой до конца сказал ветеран

По словам Бояркина, при освобождении Курской области он был ранен, в результате чего лишился ног. После прохождения реабилитации он стал инструктором по управлению БПЛА.

Ранее президент России Владимир Путин расширил полномочия государственного фонда "Защитники Отечества". Согласно новому указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, организация теперь обязана оказывать поддержку военнослужащим, получившим инвалидность в ходе боевых действий в приграничных территориях.