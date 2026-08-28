Генерал, доложивший Путину об освобождении Константиновки, стал Героем России МО: Генерал, доложивший Путину об освобождении Константиновки, стал Героем РФ

Москва28 авг Вести.Генерал-майор Антон Грунис, доложивший главе государства Владимиру Путину об освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, удостоен звания Героя России, сообщает Минобороны РФ.

Глава оборонного ведомства Андрей Белоусов лично вручил медали "Золотая Звезда" бойцам, отличившимся в ходе СВО.

Во время торжественного мероприятия диктор официально объявил о присвоении генерал-майору высшего звания. В формулировке указа отмечены мужество и героизм, проявленные Грунисом при исполнении воинского долга.

Ранее Грунис рассказал, что командование ВСУ не пытается деблокировать своих окруженных боевиков в Константиновке в ДНР. Он отметил, что украинские военные оставляют свою форму и переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь смешаться с мирными гражданами.