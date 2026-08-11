Герой России Лотос возглавлял операцию по прорыву обороны ВСУ в Шевченко

Герой России Лотос руководил прорывом обороны ВСУ в Шевченко Герой России Лотос возглавлял операцию по прорыву обороны ВСУ в Шевченко

Москва11 авг Вести.Герой России, командир 9-го разведывательного батальона группировки войск "Центр" с позывным Лотос руководил операцией по прорыву обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шевченко Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом агентству ТАСС рассказал командир разведывательного взвода батальона с позывным Копейка.

По его словам, Лотос координировал проведение операции, выполение задач по выявлению огневых точек, блиндажей и минных полей противника, которые были выполнены в полном объеме.

Лотос – очень грамотный командир, подсказывал постоянно, он главный и непосредственно руководил всей этой операцией сказал военный

Минобороны РФ 26 июля объявило об освобождении Шевченко силами группировки войск "Центр".