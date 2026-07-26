Российская армия освободила населенный пункт Шевченко в ДНР Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Москва26 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт был освобожден силами "Центральной" группировки войск.

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики говорится в сообщении МО РФ

Ранее, 23 июля, российская армия освободила город Белицкое в ДНР.

22 июля под контроль ВС РФ перешли населенный пункт Артельное в Харьковской области и село Благодатное в Запорожской области.