Москва26 июлВести.Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт был освобожден силами "Центральной" группировки войск.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республикиговорится в сообщении МО РФ
Ранее, 23 июля, российская армия освободила город Белицкое в ДНР.
22 июля под контроль ВС РФ перешли населенный пункт Артельное в Харьковской области и село Благодатное в Запорожской области.