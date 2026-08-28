Комдив Картавкин, которого отмечал Путин, удостоен звания Героя России МО: звание Героя России присвоено комдиву Картавкину, о котором говорил Путин

Москва28 авг Вести.Звание Героя России присвоено генералу Антону Грунису и комдиву Александру Картавкину, сообщает Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин ранее поднял вопрос о звании генерала для командира дивизии, освобождавшей Константиновку. В ответ на это начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что Александр Картавкин находится в этой должности менее года.

Ну, около года. Ну вот Антон Феликсович Грунис - генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует... Прошу Вас обратить на это внимание указал тогда глава государства

Глава Генштаба тогда ответил, что и Картавкин, и другие заслуженные офицеры будут представлены к присвоению новых званий.

На опубликованном видео Минобороны звание Героя России присвоено генерал-майору Антону Грунису, а также генерал-майору Александру Картавкину.