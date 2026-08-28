Москва28 авг Вести.Командующий 6-й дивизией "Южной" группировки войск, Герой России генерал-майор Александр Картавкин заявил, что ближайшей задачей российских военнослужащих является освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Об этом он сказал в видеообращении Минобороны РФ.

Картавкин добавил, что темпы наступления ВС РФ растут, и все задачи будут выполнены в срок.

Ближайшая наша задача — это освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Наращиваем темпы наступления и к установленным срокам выполним все поставленные задачи заявил Картавкин

Ранее президент России Владимир Путин присвоил генерал-майору звание Героя России.