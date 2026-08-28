Москва28 авг Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" российским военным, удостоенным звания "Герой России" и отличившимся при выполнении боевых задач в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

Белоусов отметил, что военнослужащие успешно выполняли свой воинский долг и проявили особое мужество.

Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу говорится в заявлении ведомства

Ранее стало известно, что ефрейтор вооруженных сил России (ВС РФ) Николай Козлов в одиночку штурмовал позиции украинских войск и уничтожил несколько боевиков. Боец рывком пересек открытый участок местности и ворвался на позиции ВСУ. Тем самым он помог сослуживцам зачистить опорный пункт противника.