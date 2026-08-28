Российский боец в одиночку штурмовал позиции ВСУ Минобороны: боец ВС РФ Козлов в одиночку атаковал позиции ВСУ

Москва28 авг Вести.Ефрейтор Вооруженных сил России Николай Козлов в одиночку штурмовал позиции украинских войск и уничтожил несколько боевиков, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Боец рывком пересек открытый участок местности и ворвался на позиции ВСУ. Тем самым он помог сослуживцам зачистить опорный пункт противника.

Ефрейтор Козлов двигался к укрепленным позициям противника в передовой группе. Основная часть группы была обнаружена и попала под минометный обстрел. Находясь впереди и понимая, что группа не может продолжить движение, Николай принял решение самостоятельно атаковать опорный пункт сообщили в ведомстве

Также в МО рассказали о старшине Романе Смирнове. Он при помощи подручных средств потушил загоревшийся от удара БПЛА автомобиль, предотвратив взрыв находящихся в нем боеприпасов.

После этого старшина Смирнов быстро привел автомобиль в работоспособное состояние и продолжил выполнение задачи добавили в пресс-службе

В результате боец своевременно доставил боеприпасы артиллеристам и поддержал наступление российских штурмовиков.

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