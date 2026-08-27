Письмо первоклассницы спасло жизнь герою СВО Шарипову Герой СВО Шарипов: открытка первоклассницы со словом "Живи" вернула меня в строй

Москва27 авг Вести.Письмо московской первоклассницы Маши спасло жизнь ветерану боевых действий, обладателю государственной награды "За храбрость" Эльдару Шарипову.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС. По словам солдата, в феврале 2024 года во время боевых действий он потерял своего товарища и начал задаваться вопросами о том, сможет ли сам вернуться домой.

Сижу с такими мыслями, и тут к нам приезжают волонтеры из Москвы – привезли гуманитарную помощь. Командир принес коробку с письмами от московских детей. Я вытащил первый попавшийся конверт, где была открытка. Открываю ее, а там одно слово: "Живи". И подпись – "Маша, 1-й класс Б". Меня как молнией поразило сказал боец

Он пояснил, что благодаря письму почувствовал особую связь с родиной и своей собственной семьей, что помогло ему встать на ноги.

Ранее российский военнослужащий и Герой России Андрей Григорьев с позывным Тута рассказал, как ему удалось избежать смерти от дрона ВСУ после шести дней ведения боя в тылу противника.