Москва19 авг Вести.Герой России, начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Владислав Головин захотел защищать Родину благодаря дедушкам и учителю. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Мой прадед – фронтовик. Конечно же, я знаю его историю, его боевой путь. Дед у меня служил начальником узла связи в войсках ПВО, в последующем преподавал. Форму я его наглядно всегда, конечно же, видел рассказал военнослужащий

Головин добавил, что с самого раннего возраста любил примерять его фуражку и галстук. Кроме того, в школе будущий защитник Отечества посещал военно-патриотический клуб, руководителем которого был ветеран боевых действий.

Ну и, соответственно, одно на другое накладывалось и привело к тому, что я выбрал профессию – Родину защищать подчеркнул Головин

Ранее Головин рассказывал, что участники СВО имеют большой опыт и могут стать наставниками для подрастающего поколения и тех ребят, которые хотят производить собственное вооружение для нужд фронта.