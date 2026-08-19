Москва19 авгВести.Герой России, начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Владислав Головин захотел защищать Родину благодаря дедушкам и учителю. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.
Мой прадед – фронтовик. Конечно же, я знаю его историю, его боевой путь. Дед у меня служил начальником узла связи в войсках ПВО, в последующем преподавал. Форму я его наглядно всегда, конечно же, виделрассказал военнослужащий
Головин добавил, что с самого раннего возраста любил примерять его фуражку и галстук. Кроме того, в школе будущий защитник Отечества посещал военно-патриотический клуб, руководителем которого был ветеран боевых действий.
Ну и, соответственно, одно на другое накладывалось и привело к тому, что я выбрал профессию – Родину защищатьподчеркнул Головин
Ранее Головин рассказывал, что участники СВО имеют большой опыт и могут стать наставниками для подрастающего поколения и тех ребят, которые хотят производить собственное вооружение для нужд фронта.