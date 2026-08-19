Москва19 авг Вести.Начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", Герой России Владислав Головин рассказал, что завидует нынешним юнармейцам. Об этом он заявил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

По словам Головина, на первом этапе после поступления в десантное училище ему было тяжело из-за непривычной атмосферы, формы одежды, скованности движений из-за берцев и дополнительной нагрузки.

Он обратил внимание, что к этому можно подготовиться в раннем возрасте.

Почему я говорю, что юнармейцам в каком-то смысле завидую, потому что уже на этапе нынешнего слаживания, скажем, отрядного, строевой подготовки, первоначальной военной выучки - они уже на шаг впереди сообщил Герой России

В мае Головин отмечал, что за 10 лет через движение "Юнармия" прошли 2 млн человек, многие выпускники стали участниками спецоперации.