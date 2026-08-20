Работа "Юнармии" в регионах требует вовлеченности местных властей Начштаба "Юнармии" рассказал, от чего зависит активность движения в регионах

Москва20 авг Вести.Работа с всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением ("Юнармия") в субъектах России требует больше усилий и вовлеченности местных властей. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал начальник главного штаба "Юнармии", Герой России Владислав Головин.

По его словам, многое зависит от подхода и заинтересованности глав регионов.