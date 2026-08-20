Москва20 авгВести.Работа с всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением ("Юнармия") в субъектах России требует больше усилий и вовлеченности местных властей. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал начальник главного штаба "Юнармии", Герой России Владислав Головин.
По его словам, многое зависит от подхода и заинтересованности глав регионов.
Мы аргументируем просто: так или иначе, ребенок получит информацию. Либо он получит ее от наставника-руководителя, который будет заинтересован в воспитательном процессе, в привлечении к тому или иному роду деятельности ребенка, либо из интернета, и мы это пропустимотметил Владислав Головин