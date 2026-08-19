Начштаба "Юнармии" Головин: сила РФ состоит в людях и готовности к защите страны

Начштаба "Юнармии": сила России – в наших людях и готовности защищать страну Начштаба "Юнармии" Головин: сила РФ состоит в людях и готовности к защите страны

Москва19 авг Вести.Начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", Герой России Владислав Головин считает, что сила РФ заключается в людях и готовности защищать страну. Об этом он заявил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Головин ответил на вопрос, в чем сила России.

Сила России – в наших людях и в готовности защищать свою страну сказал начальник главного штаба движения "Юнармия"

По словам Головина, вокруг даже больше замечательных людей и потенциальных героев, готовых отдать жизнь за Родину, чем он думает.

Я уверен, что все-таки, может быть, даже еще не весь потенциал раскрыт каждого человека, но уверен, что необходимо дать эту возможность, и он будет готов еще больший вклад внести и в достижение победы, и в развитие страны в любых сферах сказал Герой России

Он добавил, что готов давать возможность бойцам внести вклад в гражданскую жизнь и развитие страны.

Также в интервью Владислав Головин рассказал, благодаря кому захотел защищать Родину.