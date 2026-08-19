Герой России Головин: надо уметь жить за свою Родину

Герой РФ Головин сказал, за что в этой жизни можно умереть Герой России Головин: надо уметь жить за свою Родину

Москва19 авг Вести.Начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", Герой России Владислав Головин заявил, что нужно уметь жить за свою Родину. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Головин ответил на вопрос, за что в этой жизни можно умереть.

Смерть - она неизбежна. Надо уметь жить за свою Родину сказал он

Как отметил Герой России, россиян нельзя победить.