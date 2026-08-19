Москва19 авгВести.Начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", Герой России Владислав Головин заявил, что нужно уметь жить за свою Родину. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.
Головин ответил на вопрос, за что в этой жизни можно умереть.
Смерть - она неизбежна. Надо уметь жить за свою Родинусказал он
Как отметил Герой России, россиян нельзя победить.
Я думаю, нет. …Я не готов посрамить честь наших предков. И они достигали победы не для того, чтобы мы сдавались, не для того, чтобы мы опускали руки, расслаблялись. Я считаю, что для того, чтобы после себя еще более великую страну оставитьсказал Владислав Головин