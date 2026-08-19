Герой РФ Головин рассказал, как чуть не попрощался с жизнью Герой РФ Головин рассказал о ситуациях на фронте, когда начал прощаться с жизнью

Москва19 авг Вести.Находясь на фронте, начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Владислав Головин два раза готов был проститься с жизнью. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Первый случай, по его словам, произошел, когда он наступил на противопехотную мину и получил ранение, в результате которого потерял ногу.

Я понимал, что это достаточно серьезное ранение. И я знал, что с подобного рода ранениями ребята просто не доезжали, просто не было возможности спасти жизнь. Даже когда уже эвакуационная группа подъехала, когда уже сел в БТР, я понимал, что мне до тылового района еще минут 30 ехать. Все-таки уверенности в том, что прямо на 100% я обезопасил свою жизнь, не было. Пить очень хотелось и все. Был уже готов ко всему отметил Герой России

Второй случай произошел в Мариуполе, когда Головин вместе с сослуживцами вынужден был держать оборону в многоквартирном доме. По его словам, тогда заканчивались боеприпасы, продовольствие, а танковые снаряды выносили стены вокруг.

[Бога] ты ежедневно вспоминаешь, и сейчас даже сложно ответить на многие вопросы: как выжил, как кто спас? Как уберегло тебя все это. И в момент боевых действий, в момент непосредственного боя, ты все равно вспоминаешь, наверное, в первую очередь своих близких, самых родных рассказал собеседник агентства

Ранее сообщалось, что 26-летний боец СВО, морпех Валерий с Алтая, выжил после прямого удара молнии и встречи с медведем во время своего отпуска.