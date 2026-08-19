Герой России Головин рассказал о возвращении к жизни после ранения

Герой РФ Головин рассказал, можно ли вернуться к нормальной жизни после ранения Герой России Головин рассказал о возвращении к жизни после ранения

Москва19 авг Вести.Начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", Герой России Владислав Головин в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову рассказал, с чем сталкивается боец при возвращении к обычной жизни после ранения.

По словам Головина, вернуться к жизни после ранения и чувствовать себя достойным продолжателем своего дела можно, но нужно принять новые обстоятельства.

Понятно, что это новые обстоятельства, с которыми ты хочешь или не хочешь вынужден жить. И тебе нужно к этому приспособиться отметил Герой России

Он подчеркнул, что после реабилитации можно продолжать служить Родине, пусть и не на поле боя.

Ранее Владислав Головин рассказал, как получил ранение, в результате которого потерял ногу.