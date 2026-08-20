Герой России Головин признался, что после ранения его невыносимо тянуло на СВО Герой России Головин: после ранения на войну тянуло "до немоготы"

Москва20 авг Вести.Начальник главного штаба "Юнармии", Герой России Владислав Головин рассказал, что первое время после ранения его "до немоготы" тянуло снова в зону боевых действий, чтобы пообщаться с боевыми товарищами и быть в курсе оперативной обстановки. Воспоминаниями он поделился в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Головин потерял ногу, наступив на противопехотную мину ПМН-3 при возвращении с боевой задачи. Он рассказал, что сейчас война снится ему все реже, однако после ранения он чувствовал необходимость снова вернуться в обстановку боевых действий.

В первый период [тянуло на войну] прямо до немоготы. Общение с товарищами необходимо было. Встав на протез, через буквально две недели мы с товарищем Антоном Филимоновым приняли решение отпроситься из госпиталя и съездить к бойцам, пообщаться, увидеть, прочувствовать, как это. И на самом деле для себя сделали вывод, что той оперативности в действиях уже не будет. И командовать можно, но опять же у нас был принцип быть в оперативной обстановке, быть рядом с бойцами, чтобы контролировать ситуацию, а этого уже не получится поделился Герой России

Ранее Владислав Головин рассказал, что два раза готов был проститься с жизнью в зоне спецоперации.