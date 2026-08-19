Москва19 авг Вести.Начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", Герой России Владислав Головин в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову рассказал, почему за ним закрепился позывной Струна. По его словам, причиной этому стало стечение обстоятельств во время боевых действий.

Командир носил позывной – Струна. Я был командиром второго взвода, был Струна-2. Но в Мариуполе столкнулись с такими обстоятельствами: командир роты получил ранение, соответственно, мне необходимо было взять командование на себя. И тогда и закрепилось. Дальше в боях я продолжил носить этот позывной рассказал он

По словам Головина, боевые товарищи намекали, что этот позывной ему к лицу: как постоянно натянутая струна, он успешно выполняет задачи.

Также в интервью Герой России рассказал, благодаря кому захотел защищать Родину.