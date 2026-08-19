Герой России Головин объяснил, почему во время боя носил яркий красный рюкзак

Герой России с позывным Струна рассказал о своем знаменитом красном рюкзаке Герой России Головин объяснил, почему во время боя носил яркий красный рюкзак

Москва19 авг Вести.Начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", Герой России с позывным Струна Владислав Головин рассказал в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову о своем знаменитом красном рюкзаке, который он использовал в боях.

Кондрашов отметил, что Головина и командиры, и подчиненные опознавали по красному рюкзаку. Он поинтересовался, зачем Герой России выбрал рюкзак такой расцветки.

Бойцы нашли просто рюкзак этот, передали мне его. Была доля сомнений такая первоначальная, что стоит ли такой яркий предмет. Но как бы вынужден использовать то, что имею рассказал Головин

По словам Героя России, ему больше некуда было складывать аккумуляторы и дополнительный боекомплект, а затем красный рюкзак стал опознавательным знаком в условиях боя в городе, где приходилось действовать на коротких дистанциях.

Для моих боевых товарищей это как раз был такой хороший ориентир. У меня в каком-то смысле была причуда, просто не предупредив никого, перебежать на другие позиции, чтобы наладить взаимодействие с соседями поделился Головин

Он добавил, что не поворачивался к противнику спиной, поэтому для врагов лямка красного рюкзака на плече была не настолько ярко выражена.

Ранее Герой России Владислав Головин рассказал, как получил ранение, в результате которого потерял ногу.