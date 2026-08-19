Герой России с позывным Струна с улыбкой рассказал о потере ноги

Герой России с позывным Струна с улыбкой рассказал, как потерял ногу на фронте Герой России с позывным Струна с улыбкой рассказал о потере ноги

Москва19 авг Вести.Начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", Герой России Владислав Головин в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову рассказал, как получил ранение, в результате которого потерял ногу.

По словам Владислава, он наступил на мину, когда возвращался с боевой задачи.

ПМН-3 (противопехотная фугасная мина. – Прим. ред.). Нам необходимо было выдвинуться в разведку, чуть вперед относительно своих позиций. Мы успешно дошли до рубежа, мы стояли просто чуть ниже пригорка, вышли на тропу заминированную. Ну и, соответственно, к сожалению, так случилось, что наступил на противопехотную мину рассказал он

При этом Кондрашов отметил, что эту историю Герой России рассказывает с улыбкой на лице.

Когда это было-то? У меня новый этап, я с этим живу возразил Головин

Также в интервью Герой России рассказал, благодаря кому захотел защищать Родину.