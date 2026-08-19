Москва19 авгВести.Президент России Владимир Путин обращает внимание на все сферы жизни в стране и заботится обо всех категориях граждан, заявил начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", Герой России Владислав Головин в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.
В поддержке нуждаются как те, кто вернулся с фронта, так и те, кто на фронте не был. Родине нужны все люди, и им готовы оказать помощь, отметил Головин.
Я уверен, что наш Верховный Главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всехподчеркнул Герой России
Кроме того, уверен он, власти борются за возможность каждого россиянина стать сильнее.
Также в интервью Владислав Головин рассказал, благодаря кому захотел защищать Родину, поделился историей своего позывного Струна и объяснил, как вернуться к нормальной жизни после ранения.