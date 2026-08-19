Герой РФ Головин: Путин обращает внимание на все сферы и на всех граждан Герой России Головин: Путин заботится о всех гражданах России

Москва19 авг Вести.Президент России Владимир Путин обращает внимание на все сферы жизни в стране и заботится обо всех категориях граждан, заявил начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", Герой России Владислав Головин в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

В поддержке нуждаются как те, кто вернулся с фронта, так и те, кто на фронте не был. Родине нужны все люди, и им готовы оказать помощь, отметил Головин.

Я уверен, что наш Верховный Главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всех подчеркнул Герой России

Кроме того, уверен он, власти борются за возможность каждого россиянина стать сильнее.

Также в интервью Владислав Головин рассказал, благодаря кому захотел защищать Родину, поделился историей своего позывного Струна и объяснил, как вернуться к нормальной жизни после ранения.