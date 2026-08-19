Москва19 авг Вести.Вопросы ветеранов специальной военной операции (СВО) доходят до самых высоких кабинетов, заявил начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Владислав Головин в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Вопросы, которые возникают, доходят до самых высоких кабинетов, чтобы эта программа [поддержки ветеранов] была максимально полезна для всех людей. Мы понимаем, что все равно сейчас большое внимание уделяется ветеранам в части поддержки, а также поддержке народа