Москва20 сенВести.Участники спецоперации во время встреч с представителями "Единой России" затрагивают темы медицинского сопровождения и трудоустройства. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал член Высшего совета "Единой России", Герой РФ Владислав Головин.
По его словам, от бойцов поступали и инициативы, связанные с мерами поддержки собственного бизнеса.
Вопросы поднимались совершенно различного характера: от медицинского сопровождения, как оно и положено в первую очередь, когда ветеран возвращается с фронта после полученной травмы, до непосредственно трудоустройства, где он может применять сегодня свои силы. Непосредственные инициативы поступали по, так скажем, развитию мер поддержек при развитии собственного производства, какого-то предпринимательствасказал Головин
Ранее Головин также рассказал, что во время встреч с детьми, ему нередко поступают вопросы, как не сдаваться в сложные минуты.