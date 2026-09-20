Головин рассказал о вопросах участников СВО во время встреч с представителями ЕР Герой РФ Головин: участники СВО на встречах с ЕР поднимают темы трудоустройства

Москва20 сен Вести.Участники спецоперации во время встреч с представителями "Единой России" затрагивают темы медицинского сопровождения и трудоустройства. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал член Высшего совета "Единой России", Герой РФ Владислав Головин.

По его словам, от бойцов поступали и инициативы, связанные с мерами поддержки собственного бизнеса.

Вопросы поднимались совершенно различного характера: от медицинского сопровождения, как оно и положено в первую очередь, когда ветеран возвращается с фронта после полученной травмы, до непосредственно трудоустройства, где он может применять сегодня свои силы. Непосредственные инициативы поступали по, так скажем, развитию мер поддержек при развитии собственного производства, какого-то предпринимательства сказал Головин

Ранее Головин также рассказал, что во время встреч с детьми, ему нередко поступают вопросы, как не сдаваться в сложные минуты.