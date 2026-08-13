Москва13 авг Вести.Участники специальной военной операции имеют большой опыт и могут стать наставниками для подрастающего поколения и тех ребят, которые хотят производить собственное вооружение для нужд фронта. Об этом Герой России, начальник Главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая России" Владислав Головин заявил в комментарии для ИС "Вести".

По его словам, одно из ключевых предложений по поддержке изобретателей включает создание координирующего органа при региональных отделениях "Единой России", куда человек сможет обратиться и получить необходимую информацию для того, чтобы масштабировать свое производство и в дальнейшем передать созданный прототип в массовое производство.

Участники специальной военной операции имеют колоссальный опыт и могут стать наставниками, как и в процессе обучения для подрастающего поколения, так и для людей, кто хочет производить… устройства…, которые сейчас применяются на фронте. И, соответственно, более качественный продукт изготавливать отметил Головин

Еще одно из предложений включает снижение уровня бюрократизации для ветеранов спецоперации, которые сами являются изобретателями и намерены продвигать свои идеи с целью их применения на фронте.

Ранее Головин заявил, что "Единая Россия" продолжит совершенствовать меры, направленные на поддержку участников специальной военной операции.