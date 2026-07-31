Москва31 июл Вести.Член Высшего совета партии "Единая Россия", Герой России Владислав Головин предложил создать единый ресурс для поддержки небольших производств и волонтерских мастерских, которые выпускают продукцию для нужд народного военно-промышленного комплекса (ВПК).

Головин отметил, что для подготовки конкретных решений планируется собрать представителей народного ВПК на единой площадке для дискуссии. Его слова приводятся на сайте "Единой России".

Речь идет не просто о помощи отдельным мастерским, а о создании устойчивой и понятной системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела. Это вклад в безопасность страны и в нашу общую победу сейчас и в будущем сказал он

По его словам, небольшие производства уже вносят значительный вклад в обеспечение бойцов, однако многие не знают о уже существующих мерах государственной поддержки. Кроме того, как отметил депутат, волонтеры готовы увеличивать объемы выпускаемой продукции, но испытывают нехватку системных инструментов для развития.

Единый портал, по его мнению, сделает доступным информацию о грантах, мерах поддержки и госзаказах.

Ранее Головин поддержал проект психологической реабилитации ветеранов СВО. Он также поделился своим опытом восстановления после ранения.