Герой России Головин рассказал, о чем его часто спрашивают дети

Герой России Головин: дети спрашивают меня, как не сдаться в сложные минуты Герой России Головин рассказал, о чем его часто спрашивают дети

Москва16 сен Вести.Начальник главного штаба движения "Юнармия", Герой РФ Владислав Головин рассказал, что дети часто спрашивают его о том, как не сдаваться в сложные минуты. Слова военнослужащего приводит РИА Новости.

Их интересует: как и что помогло встать на этот путь, кто поспособствовал достижению этих результатов, как не сдаться в те сложные минуты, если они есть, где находить силы и в чем каждый человек может найти поддержку пояснил Головин

По его словам, сейчас для молодых людей создано много возможностей и их воспитанию уделяется особое внимание.

Он отметил, что участие в военно-спортивных играх учит детей работать в команде, брать на себя ответственность и стремиться выполнять все поставленные задачи, соблюдая правила и проявляя волю к победе. Цель молодежных организаций – создание безопасной среды и ограждение детей от вражеских, деструктивных позиций, считает Герой России.