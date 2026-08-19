Москва19 авг Вести.Люди, вернувшиеся с фронта, не боятся трудностей на пути к тому, чтобы помогать гражданам. Об этом рассказал начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Владислав Головин в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Так Герой России ответил на вопрос о том, какие барьеры необходимо убрать, чтобы люди, возвращаясь с фронта, сразу нужны были Родине "на гражданке".

Вернувшиеся с фронта, не бывшие на фронте — все люди нужны своей Родине. И мы всеми силами готовы, естественно, помогать… Барьеры… может быть, я как-то неправильно вопрос понимаю, может, это трудности имеются в виду. Трудностей мы точно никаких не боимся. Мы их напролом будем проходить, и нас так учили, чтобы мы были готовы преодолевать их, несмотря ни на что заявил Головин

Ранее в Госдуме заявили, что вернувшихся с СВО российских военнослужащих необходимо адаптировать к новым профессиям, которые появились с развитием искусственного интеллекта.