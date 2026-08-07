Боец СВО выжил после удара молнии и схватки с медведем на Алтае Врачи назвали чудом спасение бойца СВО после удара молнии и атаки медведя

Москва7 авг Вести.26-летний боец СВО, морпех Валерий с Алтая, выжил после прямого удара молнии и встречи с медведем во время своего отпуска. О невероятном случае рассказали в региональном Минздраве, а подробностями произошедшего военнослужащий поделился с сайтом KP.RU.

Инцидент произошел во дворе дома бойца: чтобы защитить домашнее стадо яков от косолапого хищника, Валерий верхом на коне ринулся его спугивать. В этот момент молния ударила сначала в близлежащее дерево, а затем в лошадь и самого всадника. Конь погиб на месте, принял на себя основной разряд тока, но тем самым спас жизнь бойцу.

Придя в сознание под тушей погибшего животного, Валерий обнаружил, что у него парализовало ноги и одну руку. Перенеся остановку сердца, военнослужащий сам сделал себе массаж грудной клетки, выбрался из-под лошади и ползком преодолел около километра до дороги. Там его заметил дядя, который доставил пострадавшего к медикам. В больнице боец прошел реанимацию и лечение от тяжелых ожогов, после чего его состояние полностью нормализовалось.