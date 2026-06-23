Медвежья берлога с водой помогла спасти томский поселок от лесного пожара В Томской области медведи помогли людям потушить лесной пожар

Москва23 июн Вести.Поселку Ягодный в Верхнекетском районе Томской области угрожал лесной пожар. Огонь подошел к населенному пункту 22 июня. Местные жители вместе с пожарными встали на защиту домов, сообщает "Вести-Томск".

Один из добровольцев, Николай, рассказал, что они с двумя местными жителями откликнулись на просьбу главы поселка и выехали на помощь огнеборцам. На месте было напряженно: горела стена леса, огонь мог перекинуться на поселок. Группу отправили на один из участков, где угроза была довольно высокой.

Как не помочь родному поселку? Когда прибыли на место, ситуация была напряженной: стена леса горела, а угроза распространения огня оставалась высокой рассказал Николай

Спасительной находкой стала заброшенная медвежья берлога, полная воды. Поблизости других водоемов не было, и это случайное открытие помогло троим мужчинам отбить участок длиной почти 900 метров.

Нас это выручило. Благодаря этой воде мы втроем смогли отбить участок протяженностью 800–900 метров цитирует Николая "Вести-Томск"

Однако радоваться пока рано. Пожар еще не потушен, он находится в нескольких километрах от населенного пункта. В воздухе стоит густой смог, дышать тяжело.

По данным департамента лесного хозяйства Томской области на 23 июня, в регионе действуют 60 лесных пожаров, треть из них – в Верхнекетском районе. В тушении задействовано более 300 человек.