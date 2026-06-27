Москва27 июнВести.Возгорание дома произошло в садоводстве "Мордугон" в Братске, сосед спас мужчину из огня, сообщается в MAX-канале МЧС Иркутской области.
По словам соседа, его жена, услышав крики, вышла на улицу и увидела, что дом рядом охвачен огнем. Они сразу вызвали пожарную охрану. Открыли дверь дома и через густой дым увидели на полу мужчину.
Сосед ворвался внутрь, закинул его себе на плечи и вытащил из горящего дома. С ожогами нижних конечностей 68-летнего пострадавшего госпитализировалиотмечается в сообщении
В тушении пламени принимали участие 11 пожарных и четыре единицы спецтехники.
Предположительно, причиной произошедшего стал аварийный режим работы электросети.