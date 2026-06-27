МЧС: мужчина пострадал в результате пожара в садовом доме в Иркутской области

Соседи спасли мужчину из горящего садового дома в иркутском Братске МЧС: мужчина пострадал в результате пожара в садовом доме в Иркутской области

Москва27 июн Вести.Возгорание дома произошло в садоводстве "Мордугон" в Братске, сосед спас мужчину из огня, сообщается в MAX-канале МЧС Иркутской области.

По словам соседа, его жена, услышав крики, вышла на улицу и увидела, что дом рядом охвачен огнем. Они сразу вызвали пожарную охрану. Открыли дверь дома и через густой дым увидели на полу мужчину.

Сосед ворвался внутрь, закинул его себе на плечи и вытащил из горящего дома. С ожогами нижних конечностей 68-летнего пострадавшего госпитализировали отмечается в сообщении

В тушении пламени принимали участие 11 пожарных и четыре единицы спецтехники.

Предположительно, причиной произошедшего стал аварийный режим работы электросети.