В Ивдельском лесничестве потушили пожар на площади 1,5 тысячи гектаров

Москва27 мая Вести.Пожарные ликвидировали крупный пожар в Ивдельском лесничестве на территории Свердловской области. Об этом сообщил департамент информационной политики региона в своем Telegram-канале.

В тушении огня принимали участие более 100 человек, было задействовано 15 единиц спецтехники и два вертолета Ми-8.

Сегодня проводится вывозка людей и техники из отдаленной территории, где действовало возгорание сказано в сообщении

Остановить огонь удалось благодаря опашке его кромки, а также проливке территории при помощи вертолетов и применении технологии встречного пала.