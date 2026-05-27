Москва27 маяВести.Пожарные ликвидировали крупный пожар в Ивдельском лесничестве на территории Свердловской области. Об этом сообщил департамент информационной политики региона в своем Telegram-канале.
В тушении огня принимали участие более 100 человек, было задействовано 15 единиц спецтехники и два вертолета Ми-8.
Сегодня проводится вывозка людей и техники из отдаленной территории, где действовало возгораниесказано в сообщении
Остановить огонь удалось благодаря опашке его кромки, а также проливке территории при помощи вертолетов и применении технологии встречного пала.