Москва28 мая Вести.За 10 лет через движение "Юнармия" прошли 2 млн человек, многие выпускники стали участниками спецоперации, рассказал начальник Главного штаба движения, Герой России Владислав Головин, сообщает ИС "Вести".

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" отмечает 10-летие. В его рядах уже более 2 млн целеустремленных и талантливых школьников и студентов по всей стране, отметил Владислав Головин.

Главным итогом движения "Юнармия" за десятилетие является более 2 млн участников, которые гордо заявляют: "Я – гражданин своей страны, я – патриот". Выпускники, получившие дополнительную подготовку, дополнительные навыки, знания в военно-прикладном деле уже являются участниками специальной военной операции отметил Герой России

Среди тех, кто сейчас на переднем крае – военные, выходцы из отрядов "Юнармии". Сергей Скориантов – заместитель начальника штаба движения в Санкт-Петербурге. В составе разведотряда "Ночные волки" батальона "Пятнашка" освобождал Авдеевку.

Наш принцип работы с ребятами, с молодежью нашей – это делай как я. Мы всегда на полигонах, в спортзалах, на каких-то диктантах, мероприятиях, мы все делаем вместе с ними. Показываем на своем примере рассказал Скориантов

В подмосковном центре "Авангард" в честь юбилея движения проходит форум. Обычно в этих стенах юнармейцы проходят строевую подготовку, огневую и тактическую, но в эти дни программа образовательная.