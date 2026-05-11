Москва11 мая Вести.Британские власти внесли начальника главного штаба российского движения "Юнармия" Владислава Головина в санкционный список.

Владислав Николаевич Головин говорится в официальном документе министерства финансов Великобритании

Герой России и участник программы "Время героев" Владислав Головин родился 20 мая 1997 года. На пост руководителя главного штаба "Юнармии" он был назначен 24 декабря 2024 года. До Головина штабом руководил гимнаст Никита Нагорный.

Ограничительные меры введены и против руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григория Гурова, а также других российских организаций и институтов.