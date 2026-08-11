Москва11 авг Вести.Военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный назвал чудом свое спасение после удара дрона ВСУ, который произошел 7 августа 2024 года в Курской области. Об этом он заявил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Для меня это было чудо, потому что даже я, человек очень оптимистично настроенный, в какой-то момент подумал, что – ну все. Вот и все закончилось. Да, это был обычный день, с одной лишь разницей, случилась большая беда. Я прекрасно понимал, что вторжение в Курское приграничье – это для нас будет очень тяжелое испытание. И прекрасно понимал, что у противника получилось использовать фактор неожиданности сказал он

Также Поддубный добавил, что в тот день у него были очень тяжелые мысли.

Пожить очень хотелось, безусловно. Мне есть зачем, есть ради кого и очень много планов, но что касается информации о гибели, она была логична, потому что я и сам-то в какой-то момент подумал, что погиб. И обстановка была такая, что мои напарники … они же досмотрели машину, она была в огне, и они увидели то, что им вполне показалось моими останками. При этом обстановка была такая, что по ним в этот момент стреляли из стрелкового оружия, стрелял противник, восьмидесятая бригада. Если бы они начали разбираться в деталях, они бы погибли. А то, что при отходе они просто не увидели, как я вышел на скорости 100 км/ч из машины, это нормально… Я очень рад, что это обстоятельство не заставило их изменить алгоритм. Иначе бы они погибли, и я бы, конечно, с этим жить не смог отметил он

7 августа 2024 года в Курской области автомобиль Евгения Поддубного подвергся удару украинского FPV-дрона. Журналист получил тяжелые ранения и ожоги.