Москва11 авг Вести.Президент России Владимир Путин спас страну от развала и катастрофы. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Мы все – команда президента. И для нас для всех в этом смысле понятно, что в какой-то момент наш президент буквально спас страну от тяжелейших испытаний, от развала, от катастрофы. Я не хочу, чтобы наши дети испытали то, что испытывали когда-то мы – развал страны, жизнь с абсолютно неопределенным будущим. И более того, жизнь в состоянии, когда ты даже не веришь, что есть какая-то перспектива