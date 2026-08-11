Поддубный заявил, что гордится своими земляками с Белгородчины Поддубный заявил, что гордится земляками с Белгородчины

Москва11 авг Вести.Евгений Поддубный гордится своими земляками – жителями Белгородской области, которая в последние годы стала прифронтовой. Об этом военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" рассказал генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Поддубный вырос в Белгороде и уехал оттуда в 19 лет. По его словам, он стал чаще бывать на малой родине после начала спецоперации (СВО) на Украине.

Белгород стал прифронтовым регионом, и люди очень быстро перешли в этот режим прифронтовой. Я вообще горжусь своими земляками по-настоящему. Я оказался в этих же местах и это, собственно говоря, стало фактически линией боевого соприкосновения заявил он

Поддубный также напомнил, что Белгородская земля пережила во время Великой Отечественной войны.

Город несколько раз переходил из рук в руки. Тяжелейшие бои и главное танковое сражение всей Великой Отечественной, всей Второй мировой войны на Прохоровском поле. В общем, земля там усеяна металлом до сих пор. И появился новый слой. Этого, конечно, представить себе было невозможно. Тем более это невозможно было себе представить людям, которые родились на Белгородчине, потому что все очень тесно связаны со Слобожанщиной, с Харьковым, с Сумской землей добавил он

Ранее он заявил, что жители Белгородской области не теряют оптимизма благодаря ежедневной заботе о регионе. По его словам, сохранять порядок в городе - это "белгородская черта".