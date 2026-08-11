Москва11 авг Вести.Путь к военной журналистике Евгения Поддубного начался с увлечения Ближним Востоком и просмотром репортажей из сектора Газа. Об этом военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" рассказал в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

По словам Поддубного, мечта о работе в военной журналистике появилась у него еще в детстве.

В какой-то момент я увидел программу "Международное обозрение" с материалом ближневосточным. Я влюбился в Ближний Восток и мне показалось, что это какой-то удивительный мир. Было первое прикосновение к международной журналистике, а потом я увидел репортаж из сектора Газа. И про себя подумал: какая же это крутая работа — быть военным корреспондентом. Наверное, с тех пор вот и захотел им стать вспомнил Поддубный

Он добавил, что первые шаги в профессии начал делать во время второй чеченской кампании, когда многие его друзья уехали воевать.

Я тогда там начинал делать первые шаги в профессии, вообще даже вопросов не стояло, а что делать в профессии. Было единственное место, где казалось, есть самое правильное применение в профессии — это Северный Кавказ. Я делал все возможное, чтобы там работать, и у меня получилось. И с тех пор ничего не менялось в моей жизни. Вот уже 24 года сказал Поддубный

Ранее он отметил, что фронтовики-десантники, которые участвуют в предвыборной кампании и являются кандидатами в депутаты от "Единой России", усилят своим чувством справедливости Государственную думу, а значит, и всю страну.