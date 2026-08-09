Поддубный: в РФ ошибочно до 2014 года считали, что имели с Украиной общие идеалы Поддубный: Россия переоценила общее лоно с Украиной в 2014 году

Москва9 авг Вести.В России до 2014 года были уверены, что вместе с Украиной росли на общих идеалах, но это мнение оказалось ошибочным, заявил Герой России, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

Военкор обратил внимание и на то, что еще в 2014 году среди офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принято было говорить на украинском языке – редкий случай, когда находились люди, использующий этот язык в речи.

Четырнадцатый год. Вообще очень сложно было найти в украинской армии офицера, который говорит на украинском языке. Замполита можно было найти, комиссара какого-то пришлого, которого СБУшники отправляли из правого сектора, чтобы следить за порядком за новым - да. А вот среди полковников-майоров, я что-то не помню. Мы-то как считали, что мы-то на одних учебниках выросли, на одних идеалах у нас одни кумиры: мы все любим Штирлица; мы все болеем за сборную России по хоккею; мы все знаем, кто такой Фетисов, Ларионов; мы все знаем слова песни "День Победы". А оказалось, что это мы так думали, а они – нет отметил Поддубный

Журналист обратил внимание на то, что многие военные, которые еще в советское время получали образование, доучивались в России и затем вступали в ряды украинской армии.

И даже те люди, которые успели закончить еще в советское время, либо в начале российского времени – многие же доучивались уже в России. Я имею в виду в военных училищах офицеры, которые заканчивали наши военные училища российские и возвращались служить в украинскую армию. Мы переоценили общее лоно, так скажем, они уже так не думали, не считали и не чувствовали сказал он

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, в результате которого был свергнут избранный на выборах президент Виктор Янукович. Тогда же в Крыму, Одессе, Харькове, Донецке, Луганске и других городах начались массовые протесты несогласных с итогами Евромайдана. Жители регионов требовали федерализации Украины, на Донбассе в этот период появилось народное ополчение. В ответ на это и.о. президента Украины Турчинов объявил "антитеррористическую операцию", в ходе которой привлекались авиация и тяжелая бронетехника.

В мае того же года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о самоопределении. Были провозглашены Донецкая и Луганская Народные Республики. Киев не принял результаты голосования и продолжил применять в отношении Донбасса военную силу.