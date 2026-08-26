"Было бы обидно так умереть": герой РФ Григорьев избежал атаки дрона ВСУ Герой РФ Григорьев рассказал, как избежал смерти от дрона ВСУ

Москва26 авг Вести.После шести дней в тылу противника Герой Российской Федерации Андрей Григорьев с позывным Тута попал под атаку украинского беспилотника и смог избежать ранения. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Григорьев пояснил, что отказался от эвакуации на квадроцикле, чтобы не подвергать сослуживцев опасности. Тута попросил подавать сигналы с помощью ракет, чтобы найти путь к своим. Когда боец уже подходил к российским позициям, над его головой появился беспилотник ВСУ.

Очень обидно было бы вот так добраться [к своим] и умереть отметил Григорьев

Украинский дрон дважды пытался убить российского военнослужащего сбросом гранаты, но оба случая оказались для оператора БПЛА провальными. Россиянин успел укрыться и избежал смерти.

Штурмовик из Якутии Григорьев был удостоен звания Герой России в январе 2025 года. "Золотую Звезду" Герою России в Кремле лично вручил президент РФ Владимир Путин.