Москва26 авгВести.После шести дней в тылу противника Герой Российской Федерации Андрей Григорьев с позывным Тута попал под атаку украинского беспилотника и смог избежать ранения. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Григорьев пояснил, что отказался от эвакуации на квадроцикле, чтобы не подвергать сослуживцев опасности. Тута попросил подавать сигналы с помощью ракет, чтобы найти путь к своим. Когда боец уже подходил к российским позициям, над его головой появился беспилотник ВСУ.
Очень обидно было бы вот так добраться [к своим] и умеретьотметил Григорьев
Украинский дрон дважды пытался убить российского военнослужащего сбросом гранаты, но оба случая оказались для оператора БПЛА провальными. Россиянин успел укрыться и избежал смерти.
Штурмовик из Якутии Григорьев был удостоен звания Герой России в январе 2025 года. "Золотую Звезду" Герою России в Кремле лично вручил президент РФ Владимир Путин.