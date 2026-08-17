Герой России Валерий Ростовщиков скончался в Волгоградской области В Волгоградской области ушел из жизни Герой России Валерий Ростовщиков

Москва17 авг Вести.Скончался Герой России, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков. Ему было 69 лет.

Об этом сообщает в MAX администрация города Волжского, в котором он работал после службы в Вооруженных силах РФ.

Сегодня на 70-м году жизни скончался Валерий Александрович Ростовщиков – Герой России, Почетный гражданин Волжского, Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области говорится в публикации

Валерий Александрович был военным инженером. Во время боевых действий в Чечне в октябре 1999 года он лично под огнем противника обезвредил заминированный мост и обеспечил переправу федеральных сил.

За этот подвиг Ростовщиков был удостоен звания Герой России.

После службы в армии он работал заместителем главы администрации Волжского – курировал социальную защиту, культуру, спорт и молодежную политику, а с 2009 года и до последних дней являлся уполномоченным по правам человека в Волгоградской области.