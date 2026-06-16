Москва16 июнВести.Ветеран подразделения ФСБ "Альфа" подполковник Евгений Долгополов, участвовавший в операции по освобождению заложников в Буденновске, Первомайском и на Дубровке, скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".
Причины его смерти не уточняются.
На 59-м году жизни скоропостижно скончался ветеран Группы "А" КГБ-ФСБ подполковник Долгополов Евгений Евгеньевичговорится в сообщении
Ветеран награжден орденом Мужества, медалями "За боевые заслуги" и Суворова.