Москва16 июн Вести.Ветеран подразделения ФСБ "Альфа" подполковник Евгений Долгополов, участвовавший в операции по освобождению заложников в Буденновске, Первомайском и на Дубровке, скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

Причины его смерти не уточняются.

На 59-м году жизни скоропостижно скончался ветеран Группы "А" КГБ-ФСБ подполковник Долгополов Евгений Евгеньевич говорится в сообщении

Ветеран награжден орденом Мужества, медалями "За боевые заслуги" и Суворова.