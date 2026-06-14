Москва14 июн Вести.Умер экс-командир спецподразделения "Альфа" генерал-лейтенант Александр Гусев, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную ассоциацию ветеранов подразделений антитеррора "Альфа" и Межрегиональную общественную организацию ветеранов подразделений специального назначения "Единство".

Уточняется, что Александр Гусев, который командовал "Альфой" с 1995 по 1998 годы, скончался на 80 году жизни накануне, 13 июня.

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев приводит агентство текст некролога

Александр Гусев окончил Московское суворовское училище, проходил службу в Кремлевском полку, был заместителем коменданта Московского Кремля. Затем служил в должности начальника Управления "А" Антитеррористического центра ФСБ России.

Под руководством Александр Гусев был проведен ряд успешных спецоперации по освобождению заложников. Он командовал подразделениями в Буденновске, Первомайском и ряде других операций.