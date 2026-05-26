Москва26 маяВести.В ходе боевых действий погиб бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, который был осужден за коррупцию. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Андрей Кошик со ссылкой на два независимых источника.
Экс-чиновник воевал в составе штурмовых подразделений группировки "Восток".
Из-за напряженного характера боевых действий на участке фронта тело вынести не удалось, по сводкам он пока числится без вести пропавшимсказано в публикации
Сослуживцы и близкие к экс-вице-губернатору люди уверены в его гибели. В декабре 2025 года суд Краснодара приговорил Власова по коррупционной статье к 11 годам колонии и штрафу в 90 млн рублей.
У бывшего чиновника не обнаружили значимых активов, нажитых преступным путем, которые могли бы покрыть штраф. В итоге, Власов вину не признал, не стал подавать апелляцию и подписал контракт.