Экс-вице-губернатор Кубани Сергей Власов, осужденный за коррупцию, погиб на СВО На СВО погиб экс-вице-губернатор Кубани Сергей Власов, осужденный за коррупцию

Москва26 мая Вести.В ходе боевых действий погиб бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, который был осужден за коррупцию. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Андрей Кошик со ссылкой на два независимых источника.

Экс-чиновник воевал в составе штурмовых подразделений группировки "Восток".

Из-за напряженного характера боевых действий на участке фронта тело вынести не удалось, по сводкам он пока числится без вести пропавшим сказано в публикации

Сослуживцы и близкие к экс-вице-губернатору люди уверены в его гибели. В декабре 2025 года суд Краснодара приговорил Власова по коррупционной статье к 11 годам колонии и штрафу в 90 млн рублей.

У бывшего чиновника не обнаружили значимых активов, нажитых преступным путем, которые могли бы покрыть штраф. В итоге, Власов вину не признал, не стал подавать апелляцию и подписал контракт.