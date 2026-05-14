Москва14 мая Вести.Чиновник администрации Краснодарского края найден мертвым у себя в квартире, сообщает SHOT.

Погибший - 52-летний директор госучреждения по эксплуатации и содержанию административных зданий. С 2019 года он отвечал за управление недвижимостью администрации края. По данным Telegram-канала, чиновник мог добровольно уйти из жизни.

Мотивы установит доследственная проверка регионального СК сказано в сообщении

В среду, 13 мая суд приговорил экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову к 5,6 годам лишения свободы с испытательным сроком на 5 лет. Подсудимую признали виновной в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Также Минькову оштрафовали на 700 тысяч рублей и на три года лишили права занимать должности на госслужбе.

Суд принял во внимание сотрудничество экс-замгубернатора со следствием: она дала показания о всех известных ей случаях коррупции в региональных и муниципальных органах власти. Кроме того, судьи учли явку с повинной, признание фигуранткой вины, а также наличие маленьких детей и матери-пенсионера.