Экс-глава администрации Керчи получил 5,5 года колонии за превышение полномочий

Москва15 мая Вести.Керченский городской суд Республики Крым вынес приговор бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову. Наказание составило 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Керченского городского суда.

Отмечается, что Брусаков признан виновным по пункту "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по двум эпизодам. Также он на три года лишен права занимать должности в органах местного самоуправления.

Бывший начальник департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи также признана виновной по двум эпизодам той же статьи. Ей назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и аналогичным запретом на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.