Москва15 маяВести.Керченский городской суд Республики Крым вынес приговор бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову. Наказание составило 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Керченского городского суда.
Брусакову назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режимаговорится в публикации
Отмечается, что Брусаков признан виновным по пункту "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по двум эпизодам. Также он на три года лишен права занимать должности в органах местного самоуправления.
Бывший начальник департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи также признана виновной по двум эпизодам той же статьи. Ей назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и аналогичным запретом на три года.
Приговор пока не вступил в законную силу.